Il tema del randagismo non viene sottovalutato anche perché oltre ad essere un rischio per l'incolumità dei pedoni è anche un costo economico per i Comuni.

E così anche Alatri dopo aver valutato una soluzione al fenomeno, e viste anche le tante segnalazioni, nei mesi scorsi firmò un importante accordo con l'associazione "Accademia Kronos.

In quel caso a dare la notizia fu il consigliere comunale Maurizio Maggi (Italia Viva) che aveva lavorato a questo obiettivo fino a quando era in maggioranza. Un accordo che divenne subito visibile da parte dei cittadini con azioni di prevenzione e controllo in varie parti del territorio, oltre ad iniziative come la microchippatura.

Ed ora a distanza di alcuni mesi arrivano i primi dati di quella convenzione. E sono numeri incoraggianti e di rilievo.



Il resoconto

Numeri e dati che sono stati comunicati dai vertici dell'associazione. «Per quanto riguarda questo 2020 si sono avuti - spiegano - ben 102 interventi». «Di questi - entrano nel dettaglio - undici hanno riguardato cani portati presso il canile sanitario di Sgurgola per essere sterilizzati e successivamente adottati. Inoltre e questo è un numero molto positivo 79 cani tra cui molti cuccioli sono stati microchippati e vaccinati in collaborazione con l'Asl veterinaria di Alatri e poi adottati direttamente tutti nel territorio di Alatri. E questo è stato un bel risultato.

«Si ringrazia per il grande lavoro svolto il responsabile delegato del Comune, tutta l'amministrazione comunale e l'intera accademia "Kronos" sezione provinciale di Frosinone». Quest'ultima diretta da Sandro Magnanimi.

Una convenzione che sta funzionando.