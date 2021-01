Lucio Marrocco è precipitato dal balcone del quinto piano ed è morto. Era dirigente della Asl addetto alle vaccinazioni anti Covid nella città calabrese in cui lavorava da tempo.

Aveva 56 anni ed era originario di Cassino. Sconcerto su quanto accaduto tra i colleghi e i conoscenti. Non si esclude nessuna ipotesi, indagini degli inquirenti in corso per ricostruire la dinamica.