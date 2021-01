L'avviso Maltempo, nuova allerta meteo: da domani temporali e nevicate Il maltempo non dà tregua. Dal pomeriggio di domani, sabato 9 gennaio 2021, e per le successive 12 ore allerta gialla per neve e criticità idrogeologica

La Redazione 08/01/2021 14:56 letto 3 volte

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni metereologiche avverse che riporta una previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente deboli. Nevicate sui settori appenninici a quote di montagna, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con validità dal pomeriggio di domani, sabato 9 gennaio 2021 e per le successive 12 ore, con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri: allerta gialla per criticità idrogeologica su Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

