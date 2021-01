Rocco Trelle, di Caira, compie cento anni. A portargli gli auguri della comunità il presidente del consiglio comunale, Barbara Di Rollo. Nonno Rocco è assai conosciuto a Cassino per via della sua lunga attività di imprenditore edile, di presidente della squadra di calcio di Caira, nonché per il suo attivismo nelle varie manifestazioni cittadine.

Ultimo rimasto di sette figli, 5 fratelli ed una sorella, appartiene ad una famiglia di longevi. Si pensi che in tre di loro hanno varcato la soglia dei cento anni. Ha tre figli, Elisa, Sesto, e Michele, dipendente comunale che si è spento alcuni anni fa.

Il nipote Adriano Velardo, racconta dello zio Rocco il suo attaccamento al lavoro, l'impegno nella ricostruzione della chiesa di Caira, le tante case costruite dall'immediato dopoguerra, la sua nomina a presidente onorario della contrada "La Marra", l'immancabile presenza a tutte le manifestazioni della sua amata frazione.

Senza nascondere l'animo sportivo dello zio, assiduo lettore dello Corriere dello Sport e inguaribile tifoso della Lazio. Nella struttura "Villa degli Ulivi" dove ora è ospitato, la direzione, i medici e il personale si sono uniti ai familiari per una festa speciale.