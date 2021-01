Ha festeggiato 100 anni Virgilio Coiera. Un traguardo importante per "nonno Giggino", come lo chiamano parenti e amici, che ha spento le tante candeline in ottima forma. «I cento anni di "Giggino" rappresentano un'occasione di gioia per la nostra comunità commenta il sindaco Tommaso Ciccone Soprattutto in questo momento segnato da incertezze e timori. Virgilio non è l'unico centenario a Pofi. Altri concittadini hanno raggiunto e anche superato l'invidia bile traguardo, a testimonianza del fatto che nel nostro paese si vive bene, gli anziani vengono curati, la qualità della vita è alta, oltre alla presenza di famiglie sane e forti di valori. Inoltre, sono molto soddisfatto perchè "Giggino" è stato un dipendente comunale e oltre alle sue cento candeline celebriamo anche i tanti anni di servizio svolti con dedizionee serietà al Comune di Pofi.

Avremmo voluto organizzare una grande festa per lui - sottolinea Ciccone -. Purtroppo le attuali restrizioni non ce lo consentono, per cui hanno circondato con il loro affetto il nostro nonno soltanto i parenti stretti. Ho telefonato a "Giggino" per fargli gli auguri e ringraziarlo del servizio reso al Comune. Mi sono però ripromesso di organizzare, quando sarà possibile, una cerimonia in Consiglio comunale per riconoscere i suoi meriti e consegnargli una targa. Colgo l'occasio ne conclude il sindaco per rinnovare gli auguri a "Giggino", anche da parte dell'Amministrazione e dell'intera comunità, orgogliosi del grande traguardo raggiunto dal nostro concittadino». Dunque, cento anni festeggiati in ottima forma, una vita dedicata al lavoro e alla famiglia: "nonno Giggino" è l'orgoglio del paese.