Una città dal cuore grande e solidale. La consigliera comunale Serena Petricca ha ringraziato di cuore l'Admi (Associazione dipendenti ministero dell'interno), nella persona di Francesco Saverio Coraggio, per aver ideato e organizzato la raccolta fondi nonché per aver donato l'abbonamento a Disney Channel al reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Trinità.

«Ricordo che l'Admi anche negli anni passati si è adoperata per iniziative lodevoli nei confronti del reparto di pediatria del nostro nosocomio - ha detto Serena Petricca - Il mio ringraziamento va, inoltre, a tutti i cittadini nonché a tutti coloro che si sono adoperati in prima persona per la raccolta fondi, ovvero lo studio fotografico di Eugenio Roscilli e lo studio della dottoressa Desireè Gabriele».

L'iniziativa ha permesso di raccogliere le risorse necessarie per l'acquisto di un televisore da 55 pollici e di tre tablet a disposizione dei piccoli ricoverati per la didattica a distanza. «Mi preme effettuare un ringraziamento particolare anche all'esercizio commerciale Connetta di Sora - ha aggiunto al Petricca - che ha donato un anno di connessione internet gratuita.

Oggi più che mai si percepisce il grande valore del nostro ospedale di tutto il personale che vi lavora. Nonostante il difficile momento che il nostro territorio sta vivendo, che sta mettendo sotto pressione le nostre strutture ospedaliere nelle quali il personale sanitario lotta in prima linea, è stupefacente sentire il calore dei cittadini che con semplici donazioni hanno contribuito a questa lodevole iniziativa a favore del nostro nosocomio».