Tragedia nella tarda serata di ieri a Montorio Romano, della cintura dei Monti Lucretili, in provincia di Roma. Nell'impatto hanno perso la vita due ragazzi poco più che ventenni, Dante Cappai, 23 anni, residente nel vicino Comune di Nerola, ed un suo coetaneo di origini albanesi ma da anni ormai residente a Montorio Romano, Dante Cappai ed Erik Vuka morti in un incidente stradale a Montorio Romano, Enrik Vuka, 25 anni.

Per cause ancora da accertare, la Peugeot 206 condotta da Enrik Vuka, è uscita fuori strada mentre percorreva in discesa in direzione Nerola via Roma. Invasa la corsia opposta, la vettura ha impattato violentemente contro il muro di cinta del cimitero.