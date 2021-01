Il sindaco Paolo Fallone dispone la chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale nelle giornate di oggi 7 e domani 8 gennaio. Oggi, infatti, gli alunni del paese non sono rientrati in classe, con la proroga delle vacanze natalizie di altri tre giorni. Il ritorno a scuola è fissato per l'11 gennaio. Il primo cittadino ha assunto tale decisione innanzitutto per la proroga dello stato di emergenza sanitaria. Quindi, come riporta l'ordinanza, per l'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del virus che ha fatto registrare sul territorio comunale un costante aumento di contagi.

Inoltre a San Giovanni Incarico è stata registrata una crescita esponenziale dei positivi per il Covid 19 anche tra i minori, segnalati alle autorità sanitarie. Quindi il rischio chela ripresa dell'attività didattica in presenza, proprio in questo delicato momento possa esporre l'intera popolazione scolastica a un aggravamento dei contagi motiva la decisione assunta dal sindaco in via precauzionale, chiaramente dopo avere sentito il dirigente scolastico. Fallone segue costantemente la situazione sul territorio, aggiornando i cittadini attraverso i social, invitandoli al rispetto delle regole e utilizzando anche toni duri nel richiamare tutti alla corretta applicazione delle precauzioni. Ma l'ordinanza sulla chiusura della scuola a gennaio non rappresenta l'unico provvedimento assunto in questa fase.

Ricordiamo infatti che con coraggio il primo cittadino ha disposto anche la chiusura parziale del centro, nella fascia oraria 14-22, proprio per evitare il rischio di assembramenti. Un sindaco dunque aperto al dialogo sui social e pronto ad assumere anche atti impopolari per proteggere la sua comunità.