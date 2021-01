61 nuovi positivi in Ciociaria su un totale di 377 tamponi eseguiti ieri. 37 i negativizzati. 3 i morti. A rendere noti i numeri sull'andamento della pandemia la Asl di Frosinone nel consueto bollettino.

I numeri al ribasso vanno letti alla luce dello scarso numero di tamponi eseguiti per l'Epifania. "In riferimento ai decessi - si legge nella nota Asl - si tratta di un uomo di 82 anni residente ad Arce, una donna di 72 anni residente ad Isola del Liri e un uomo di 82 anni residente a Cervaro."

La situazione nei comuni

Per quanto riguarda i comuni della provincia il maggior numero di nuovi positivi si registra a Frosinone con 6 casi in più. 5 a Veroli, 4 sia a Ceprano che a Ferentino. 3 in altrettanti comuni: Amaseno, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Roccasecca e Vallecorsa. 2 a Cassino.