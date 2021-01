Interruzione idrica domani a Cervaro. Acea Ato5 ha reso noto che a causa di mancata tensione in arrivo ai pozzi Acquacandida e Cinquina è prevista un'interruzione del flusso idrico dalle 09 alle 17 con il ripristino del servizio salvo imprevisti nella stessa giornata.

Le zone servite da Acquacandida sono: zona Fistole, via Acquacandida, via Reparate, via Piternis, via Filettole, via Fionda (o colle Fionda), via Santo Stefano, via Valle, via Noce Romana.

Quelle servite da Cinquina: piazza Casaburi, via Dei Mille, lottizzazione Fadoni, via Grilli, via Vaioli, via Santo Stefano, via Noce Romana, via San Paolo, via Monte Verde, via Sprumaro, via Braccio, via Rodi, corso della Repubblica. Acea si scusa per i disagi.