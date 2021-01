Non solo in città, anche in periferia e nelle frazioni in questi giorni di festa ci sono stati diversi problemi con i rifiuti. Buste e sacchetti sono stati lasciati in strada e sui marciapiedi nei giorni di raccolta sbagliati, in enormi sacchi neri o senza essere differenziati in maniera corretta.

Ma ancora peggio, ci sono stati degli episodi di lancio dei sacchetti dalle auto in corsa, come segnalato da alcuni residenti della popolosa frazione di Sant'Angelo.

Diverse buste sono state notate sulla provinciale 76 all'altezza del ponte dell'alta velocità. Episodi che si registrano tutto l'anno, ma che aumentano proprio nel periodo delle feste.