È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma una sessantaquattrenne di Monte San Giovanni Campano rimasta coinvolta in un incidente stradale martedì sera in località Colonnette.

La signora è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone ma nella notte tra martedì e mercoledì è stata trasferita in una struttura più attrezzata per le cure del caso.



La ricostruzione

Era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo finendo fuori strada. Subito soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 118. Sul posto è arrivato il personale medico che ha prestato le prime cure alla monticiana. La sessantaquattrenne è stata poi accompagnata con l'ambulanza nella struttura ospedaliera del capoluogo. Vista la gravità delle ferite riportate dall'incidente i medici hanno disposto per la signora il trasferimento in una struttura della capitale.

La donna è stata così accompagnata al "San Camillo" di Roma in codice rosso. La prognosi è riservata.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche da diversi cittadini, richiamati dall'arrivo dei soccorsi. La notizia si è diffusa in tarda serata nel territorio e nella zona dove vive la sessantaquattrenne. Ore di apprensione per i familiari e per tutte le persone che la conoscono e che sperano che la donna possa tornare presto a casa dai suoi cari.