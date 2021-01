Misterioso decesso ieri a Scauri, dove è stato trovato senza vita uno straniero ventiduenne. Il giovane di colore, originario del Gambia, risiedeva all'interno di un appartamento di via Pio XII, una traversa di via Appia, nella zona del Golfo. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando un amico della vittima, che abita in un centro vicino, ha tentato di mettersi in contatto con il ventiduenne. Non ricevendo risposta telefonica ha deciso di dare l'allarme e quando è stato possibile entrare nell'appartamento, è stato notato il corpo senza vita dello straniero.

Ha subito dato l'allarme e sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Scauri e i colleghi di Formia, i quali hanno effettuato i rilievi del caso e hanno informato il magistrato di turno del Tribunale di Cassino. Quest'ultimo stabiliva il sequestro della salma, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. La salma veniva così recuperata dall'agenzia funebre Vento e trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove si svolgerà l'esame autoptico. Una perizia che si rende necessaria per cercare di capire i motivi del decesso del giovane.

Il ventiduenne, che lavorava presso un esercizio commerciale di Scauri, conduceva una vita tranquilla e l'ultima volta che era stato visto era martedì sera. Massimo riserbo sulle cause del decesso, che saranno chiarite solo dopo la perizia necroscopica, ma gli uomini coordinati dal capitano Michele Pascale non scartano alcuna ipotesi. Sul corpo, da un primo accertamento, non sarebbero stati trovati segni o tracce particolari.

Per il momento si può solo ipotizzare che siano state le esalazioni di monossido di carbonio che potrebbero aver provocato la morte del gambiano, che per riscaldare l'ambiente sembra accendesse un braciere. Il "killer silenzioso", come viene definito, potrebbe aver agito durante la notte, non essendoci ricambi d'aria. Un tipo di avvelenamento particolarmente subdolo che potrebbe aver fatto passare il giovane dal sonno alla morte. Saranno comunque gli accertamenti del medico legale che chiariranno i particolari di una vicenda che ieri ha destato curiosità tra gli abitanti della zona.