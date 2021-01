Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha annunciato che per garantire un ritorno in aula degli studenti in piena sicurezza nel Lazio gli alunni di ogni ordine e grado potranno prenotarsi ai drive-in per effettuare gratuitamente i tamponi anti-Covid «perchè è importante tornare in classe, ma è importante farlo con il massimo livello di sicurezza».

Per questo motivo, in vista della ripresa dell'attività scolastica in presenza fissata all'11 gennaio, la Regione Lazio offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni la possibilità di effettuare un tampone fino al 31 gennaio 2021.

Sarà sufficiente prenotare con il proprio codice fiscale (senza richiesta del medico curante) al seguente link https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/ home.