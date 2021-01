Il Museo archeologico di Fregellae ha una sua mascotte: si tratta della figura femminile appositamente disegnata da Simone Ghirardi, vincitore del concorso "Disegna una mascotte per il museo!". La commissione ha decretato il vincitore fra i cinque più votati dalla giuria popolare che tramite i social ha espresso il suo parere.

La scelta è ricaduta su una figura femminile in quanto "la fanciulla rappresentata potrebbe essere identificata come Igea, divinità classica figlia di Esculapio e dea della salute, che impugna il bastone sacro o la verga del Dio che può guarire o uccidere grazie alle sue proprietà medicamentose. Un'opera realizzata con tecnica di disegno e colorata ad acquerello che infonde e veicola un messaggio di speranza, un omaggio alla medicina, deposto nella verga di Esculapio affinché ci doni quella salvezza attraverso il ‘farmacos' e la serenità di cui tutti ora abbiamo bisogno".

Il concorso è stato indetto a ottobre del 2020 dal Museo archeologico di Fregellae "A. Maiuri" e dall'infaticabile assessore alla cultura Anna Letizia Celani, appositamente per individuare quel personaggio ufficiale incaricato di accompagnare il Maf, il brand commerciale, la squadra dirigente, il gruppo di lavoro, i futuri visitatori e la stessa città verso nuovi traguardi di promozione culturale.

Il concorso ha rappresentato un momento di forte diffusione del nome e dei contenuti del museo, vista la partecipazione di ben 103 candidati provenienti da ogni parte d'Italia. Nei giorni scorsi la commissione giudicatrice, presieduta dal direttore scientifico Teresa Ceccacci, cui va riconosciuto il merito di aver proposto l'idea del concorso, prima ha selezionato i cinque finalisti in base alle preferenze espresse dal pubblico in rete e poi ha scelto il disegno vincitore.