Anno nuovo e aule nuove per gli alunni della scuola d'infanzia di Scifelli. Domani saranno trasferiti nel vicino ex convento dei padri Redentoristi così da poter sostenere un orario scolastico completo e usufruire della mensa. Il problema sollevato dai genitori dall'inizio dell'anno scolastico, a settembre scorso, ha riguardato il fatto che con l'emergenza Covid-19 si è stati costretti a sdoppiare le classi e pertanto anche il personale docente.

I genitori dei piccoli attendevano risposte dagli enti competenti, invocando una collocazione idonea per poter lavorare in totale serenità. La soluzione è stata trovata proprio nella sistemazione di un locale dell'ex convento dei padri Redentoristi, proprio vicino alla struttura scolastica. Il Comune ha potuto così iniziare i lavori per far trasferire gli alunni nella nuova momentanea struttura. Gli interventi sono stati completati a inizio dicembre, successivamente sono stati svolti gli ultimi interventi anche in merito

«Con l'emergenza Covid e non avendo potuto sdoppiare le classi, da fine agosto che la preside dell'istituto comprensivo Veroli 1 ha cercato una soluzione per i bambini della scuola dell'infanzia di Scifelli - avevano sottolineato alcuni genitori - Dopo vari incontri tra comune e scuola, e dopo il grande impegno speso da parte delle insegnanti e dalla rappresentante di classe, il sindaco ha promesso la sistemazione di un locale dell'ex convento dei padri Redentoristi per poter spostare i bambini durante questo particolare periodo che stiamo vivendo». La struttura è quindi pronta e il 2021 inizierà nelle nuove aule.