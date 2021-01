Si terrà oggi il funerale di Rocco Di Ruzza, il quarantenne morto la notte di Capodanno mentre si trovava in un'abitazione di Isoletta d'Arce in compagnia di tre amici. La procura della Repubblica di Cassino ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte; l'esame autoptico è stato effettuato all'ospedale di Cassino.

In un post diffuso dai familiari dell'uomo, molto conosciuto in paese per aver lavorato nel bar-pizzeria di famiglia, si annuncia che "oggi la salma di Rocco verrà esposta per i familiari dalle ore 10 alle ore 12 presso i locali della camera mortuaria del Santa Scolastica di Cassino e le esequie si terranno in forma privata alle ore 14 nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Isoletta d'Arce.

Vi chiediamo di evitare assembramenti e di rispettare quanto l'emergenza Covid-19 impone. Rocco ascolta le preghiere di ciascuno, ne siamo certi".