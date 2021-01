Tasso di positività al 10,6% nel secondo giorno della quarantacinquesima settimana dall'inizio della pandemia da Covid-19 in provincia di Frosinone. I nuovi casi sono stati 146, su un totale di 1.376 tamponi effettuati. Ci sono stati anche 131 negativizzati, vale a dire guariti. I decessi sono stati 5.



La situazione

Sul versante dei contagi, nella giornata di ieri se ne sono registrati 22 a Cassino. Nella stessa città anche 14 negativizzati. A Cervaro 11 nuovi casi e 10 guariti.

A Frosinone i positivi sono stati 11, i negativizzati 2.

Quindi Pontecorvo: 10 casi positivi e 5 negativizzati.

A Pignataro Interamna 8 contagiati. Sora: 8 casi positivi e 7 negativizzati. A Roccasecca 6 nuovi casi e 6 guariti.

Poi 5 casi a Monte San Giovanni Campano, 4 a San Vittore del Lazio, 3 ad Isola del Liri. In riferimento ai decessi (5), si tratta di un uomo di 79 anni residente a Vicalvi, di un uomo di 67 anni residente a Cassino, di una donna di 87 anni residente a Morolo, di un uomo di 87 anni di Cassino e di una donna di 77 anni di Pontecorvo.

Il trend

Sono trascorsi 310 giorni dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Questo l'andamento nella quarantacinquesima settimana: 46 casi il quattro gennaio, 146 il cinque. Per un totale di 192 e una media di 96 ogni ventiquattro ore. La quarantaquattresima settimana era andata in questo modo: 40 contagi il ventotto dicembre, 142 il ventinove, 209 il trenta, 264 il trentuno dicembre. Quindi 279 il primo gennaio, 15 il due e 206 il tre gennaio. Per un totale di 1.155 casi e una media giornaliera di 165 nuovi contagi. Nella trentunesima settimana una media di 15 nuovi casi al giorno, nella trentaduesima 29,14. Proseguendo: 101,57 contagiati al giorno nella trentatreesima settimana, 183,28 nella trentaquattresima, 235,86 nella trentacinquesima, 292 (il picco) nella trentaseiesima, 224,28 nella trentasettesima, 225,71 nella trentottesima, 134,42 nella trentanovesima, 99,57 nella quarantesima, 106,28 nella quarantunesima, 106,28 nella quarantaduesima, 97,4 nella quarantatreesima.

E 165 nella quarantaquattresima, che quindi ha fatto segnare un aumento dei positivi.

Queste invece le medie mensili dei contagi che definiscono l'esatta e completa traiettoria della curva:13,8 casi al giorno a marzo, 7,63 ad aprile, 0,83 a maggio, 0,46 a giugno, 0,35 a luglio, 5,16 ad agosto, 7,43 a settembre, 113,8 a ottobre, quando i nuovi casi sono stati 3.528. Poi il boom a novembre, con 6.588 contagiati. Per una media di 219,66 ogni ventiquattro ore. Infine, a dicembre 3.468 contagi, per una media giornaliera di 111,87. In tutto il 2020 in provincia di Frosinone si sono registrati 14.681 contagi da Covid-19. E 266 decessi. Nei primi cinque giorni di gennaio ci sono stati 692 nuovi contagi. Per una media parziale di 138,4 ogni ventiquattro ore. Mentre i decessi sono stati 8 nei primi cinque giorni del 2021. Dal primo ottobre ad oggi ci sono stati 14.276 dei complessivi 15.373 contagi. Per una percentuale del 92,8%. E 215 dei 274 decessi totali: il 78,46%.

I vaccini

Ieri alla Asl di Frosinone sono state consegnate altre 580 dosi del vaccino della Pfizer. E alle 18 di ieri le dosi di vaccino somministrate erano 3.918 (502 nelle ultime ventiquattro ore). In tutto il Lazio 37.139. L'Azienda Sanitaria ciociara resta prima nella regione. L'assessore alla sanità Alessio D'Amato ha detto: «Per quanto riguarda i vaccini anti Covid già nel pomeriggio (ndr: di ieri) è stata superata la soglia del 70% delle somministrazioni. Il Lazio resta in testa tra le Regioni italiane. Ma c'è preoccupazione per i ritardi nelle consegne delle dosi attese. È arrivato soltanto il 40%.

Ad ogni modo la campagna proseguirà anche nel giorno dell'epifania».

Vale la pena di ricordare che la Asl si Frosinone ha somministrato tutte le 3.416 dosi arrivate nella prima tranche. Vale a dire il 100%. Un primato regionale ma anche un risultato rilevante sul piano nazionale. Pierpaola D'Alessandro, direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, intervistata nel corso della trasmissione Tagadà (in onda su La7), ha detto fra le altre cose: «Siamo sorpresi anche noi da questo splendido risultato. Siamo davvero contenti, abbiamo il centro principale che è l'hub di Frosinone, ma con 70 vaccinatori in totale riusciamo a vaccinare anche nei centri spoke di Alatri, Cassino e Sora. Siamo operativi dalle 8 alle 18 tutti i giorni». La D'Alessandro ha poi spiegato che presso la Asl di Frosinone non sono state utilizzate esclusivamente le siringhe inviate dal commissario straordinario. Ha dichiarato la D'Alessandro sempre nel corso dell'intervista a Tagadà: «Abbiamo integrato le dotazioni anche con altre siringhe. Abbiamo completato il quadro e le infermiere si trovano molto bene perché riescono a vaccinare in sicurezza con un'abitudine presa già con il piano vaccinale antinfluenzale».