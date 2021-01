Quasi un mese e mezzo di ricoveri, di terapie e preghiere. E proprio ora che da qualche giorno si era negativizzato è morto a 38 anni anni, al Policlinico Umberto I, lasciando un vuoto immenso in più di una comunità.

Emilio Colino, originario di Esperia, era risultato positivo al Covid oltre un mese fa, iniziando un lungo calvario.

Prima a Cassino, poi a Roma. Una forma aggressiva del virus, una lotta strenua di medici e infermieri per quel ragazzone, padre di due bambini. Poi un leggero miglioramento, negli ultimi giorni, aveva fatto ben sperare. Invece la scorsa notte la terribile notizia: Emilio non ce l'ha fatta.

Una beffa, se si pensa a quel tampone risultato dopo tanto negativo. Difficile credere che la crisi che ha portato alla sua morte non sia in qualche modo legata alla lunghissima battaglia affrontata.

Affranta l'intera comunità di Esperia, dove il trentottenne era molto conosciuto per il suo impegno nel sociale: presidente dell'associazione "Gioventù Esperiana", promotore di "Esperia cabaret" che ha portato in paese molti artisti. Ma Emilio era conosciuto anche a Cassino, Vallemaio, Selvacava e in tutto il circondario per la sua passione calcistica: ex dirigente di diverse società calcistiche della zona e grandissimo appassionato di calcio.

«Non mancava mai un suo messaggio dopo ogni partita» scrivono alcuni gruppi dilettantistici, ricordandone la sua grande disponibilità. Suo padre, originario di Sessa Aurunca, negli anni Settanta si trasferì a Esperia per lavoro come carabiniere nella locale stazione. Emilio, esperiano doc, ne ha ereditato il rigore e l'impegno: guardia giurata molto apprezzata in un'azienda di sicurezza per lo stabilimento Fca. Proprio i suoi colleghi della Fca Security hanno voluto dedicargli un ultimo saluto.

Il sindaco di Esperia, Giuseppe Villani, ha espresso vicinanza alla moglie, ai figli e alla famiglia. «Perdiamo una persona amata da tutti, attiva e sempre disponibile.

Una tragedia» ha commentato sconvolto. «Uno schiaffo in faccia alla nostra coesa comunità di cui Emilio era davvero parte integrante, attivo e sempre pronto a organizzare qualcosa». I funerali si terranno giovedì.