E' forse da ricercare nelle incessanti piogge delle ultime ore la causa del cedimento di un muro di contenimento in via dell'Ammasso a Torrice.

Al dì la delle cause, che verranno accertate, quel che è certo è che si è sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio nel centro storico del paese. Il muro di contenimento di un'abitazione privata ha ceduto. I detriti hanno travolto le auto parcheggiate e invaso parte della strada. Fortunatamente il quel momento non passava nessuno e nessuno era all'interno dei veicoli.

La macchina dei soccorsi è subito giunta sul posto per mettere in sicurezza la zona e capire cosa sia accaduto. Intanto numerosi disagi continuano a registrarsi da nord a sud della provincia a causa del maltempo che non allenta la morsa.