Finalmente, dopo anni di attesa sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria; riguardano la bitumatura, lo smaltimento delle acque meteoriche e la pubblica illuminazione nella zona lottizzata di via Tombe.

Il Comune ha incaricato la ditta "Costruzioni Fratelli Venditti Srl" di Isola del Liri di effettuare l'intervento con un importo a base di gara di 38.126 euro (di cui 37.509 per importo lavori e 617 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l'Iva.

Sono anni che i residenti segnalano i loro disagi, specialmente in caso di piogge abbondanti che allagano la zona. Confidano perciò nei lavori per eliminare le problematiche del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e, quindi, per scongiurare futuri allagamenti. Attendono inoltre il ripristino della pavimentazione stradale oggi fortemente dissestata.