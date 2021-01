Non è un periodo felice sul fronte viabilità per il territorio di Anagni. Dopo la frana che ha determinato la chiusura di via Calzatora, a ridosso del centro storico, uno smottamento ha riguardato la provinciale pedemontana che collega Anagni a Sgurgola.

Decine i metri interessati dal movimento del terreno che hanno determinato la chiusura dell'arteria periferica.

Anche in questa circostanza immediati sono stati gli interventi dell'autorità.

Ora però si pensa a come accelerare per il ripristino. Che non sarà celere.