Un finanziamento di ben 150.000 euro per interventi immediati sulla viabilità. È quello che il Comune di Coreno Ausonio ha ottenuto e per il quale ha approvato uno specifico progetto in giunta.

Infatti nei giorni la giunta comunale di Coreno Ausonio guidata dal sindaco Simone Costanzo ha deliberato l'approvazione di un progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale, con il relativo computo metrico per 150.000 euro, su un finanziamento specifico dell'Astral, che andrà poi a realizzare l'opera materialmente.

«Parliamo di un importante intervento su una delle zone che ha maggiormente subito danni dalla recente alluvione e il provvedimento tende a riqualificare strutturalmente l'area pur conservando le peculiarità storiche presenti - hanno affermato il sindaco Simone Costanzo e l'assessore ai lavori pubblici Angelo Urgera - In particolare si andrà ad intervenire su via Curiazi con il rifacimento della pavimentazione a cubetti di porfido intervallati a cubetti di "Perlato royal". Inoltre sono previste griglie per intercettare le acque di ruscellamento con conseguente canalizzazione verso Rio Mortella.

L'intervento prevede la bitumazione completa di via Marconi, la realizzazione di un battuto di cemento su alcuni tratti di via Quattrociglia, via Bareolo e su via Costanzo, zone del nostro territorio che da anni necessitavano di interventi. In un momento complesso come questo, ripartire è avere cura del bene comune, migliorare il patrimonio cittadino danneggiato dagli eventi meteorologici preservandolo anche per le generazioni future. Il progetto infatti si pone, tra l'altro, come scopo quello di sviluppare e rendere maggiormente funzionali per i cittadini aree che possono creare attrattive al fine di riscoprire la bellezza dei nostri borghi, in un modello innovativo di pianificazione amministrativa, che tende ad esaltare i punti di forza per far crescere la nostra comunità».