Appartamento occupato abusivamente in zona Colosseo, a Cassino. I carabinieri intervengono e fanno sgomberare la famiglia (padre, madre e figlia) che avevano illecitamente occupato l'appartamento. Ieri mattina, quando i militari del capitano Giuseppe Scolaro sono entrati in azione, non erano soli: si temeva, infatti, come accaduto in altre situazioni simili, che potessero verificarsi momenti di tensione. Per questo sul posto c'erano anche i vigili del fuoco di Cassino, il 118 e gli assistenti sociali del Comune.

L'ultimo caso a luglio scorso, quando madre e figlia avevano occupano un appartamento Ater a pochi giorni dalla morte dell'assegnatario. Ed era scattata la ribellione dell'intero quartiere. Invece ieri il provvedimento della procura di Cassino è stato eseguito senza alcun problema con la sistemazione della famiglia in un altro alloggio.