Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, di Sant'Apollinare, Enzo Scittarelli, di Sant'Andrea del Garigliano, Giuseppe Rivera, e di Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sergio Messore, si sono incontrati ieri mattina in Comune a Cassino e hanno esaminato il grave stato in cui versa la strada provinciale 76, denominata la Via dei Santi. È stato rilevato che, nonostante gli impegni assunti nel febbraio dello scorso anno, nessun intervento è stato operato dall'Astral per migliorare la situazione e rendere più agevole e meno pericolosa per gli utenti la percorrenza di tale strada.

Hanno così deciso di inviare una lettera ad Antonio Mallamo, presidente dell'Astral, inviata anche per conoscenza a Nicola Zingaretti, e al prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli. Nella missiva si evidenziano le disastrose condizioni della strada, la sua pericolosità, accentuata dal maltempo dei giorni scorsi. Inoltre i sindaci lamentano il fatto che ai precedenti incontri del febbraio 2020 non è seguito intervento alcuno. I quattro sindaci sollecitano un intervento urgentissimo per una sistemazione definitiva dei tratti di strada ricadenti nei loro Comuni. «In caso di persistenti, non più tollerabili, inadempienze – conclude la lettera – ci riserviamo ogni più utile azione a tutela e difesa del territorio».