Segnalazioni a Tecchiena, a Mole Bisleti, ma anche a Vicero e a Valle Santa Maria. In tutto il territorio è psicosi da furti in casa, con i residenti in queste zone che avvertono la presenza di estranei malintenzionati nei pressi delle proprie abitazioni e invitano vicini e conoscenti a prestare attenzione, senza lasciare nulla al caso, ossia porte o finestre aperte e da cui si potrebbe penetrare dentro. Stando a qualche testimonianza raccolta in questi giorni, i malviventi non sarebbero spaventati né dalle pessime condizioni meteo di questo inizio gennaio né dagli orari (agiscono di giorno e di notte, ndr) né dal fatto che quasi tutti sono in casa per via delle restrizioni anti-Covid19. E, come accade spesso in queste situazioni, i social network diventano megafono e tribuna per avvisare tutti e scaricare ansie e preoccupazioni, incitando le più diverse reazioni: c'è chi consiglia di chiamare sempre le forze dell'ordine e chi vorrebbe passare per vie più spicce, ma con possibili conseguenze che non dovrebbero essere sottovalutate o dimenticate.

La questione è anche approdata in consiglio comunale e, nel corso dell'ultima seduta, l'esponente della minoranza Roberto Addesse ha sollecitato il coinvolgimento della Protezione civile nelle operazioni di monitoraggio del territorio e la riaccensione di tutti i lampioni come deterrente per i tentativi di furto. Ne è nato un vivace battibecco con il sindaco Giuseppe Morini che, specie sul primo punto, ha parlato di proposta non ricevibile e irrealizzabile. Ieri, dopo il diffondersi di nuove paure, Addesse è tornato all'attacco: «Ormai, la questione furti rappresenta una vera e propria emergenza nella nostra città.

Bisogna prenderne atto ma, a quanto pare, l'amministrazione comunale si limita a fare il suo compitino senza una vera e propria iniziativa tesa a contrastare questo fenomeno. La proposta dell'amministrazione per risolvere il problema qual è? Sono soliti criticarmi, ma delle loro idee non c'è alcuna traccia». Addesse ha chiesto interventi prima che la situazione sfugga di mano.