Cinghiali in zona Vignola a ridosso delle abitazioni.

Tre grossi animali sono stati avvistati ieri, nel primo pomeriggio, in località Vignola mentre si spostavano tranquillamente vicino alle abitazioni. Ultimamente gli avvistamenti sono all'ordine del giorno in quella zona, nei pressi della strada regionale 82 Valle delle Liri, ma mentre in passato è stata segnalata una famigliola di ungulati, due grandi e tre piccoli, questa volta sono stati avvistati e fotografati tre cinghiali adulti in prossimità delle abitazioni.

«La situazione è fuori controllo - tuona il consigliere Marco Colucci -. Urge convocare un apposito tavolo per affrontare l'emergenza e individuare le azioni da intraprendere per arginare queste presenze che comunque sono pericolose per pedoni ed automobilisti, non perché i cinghiali attacchino l'uomo, ma perché spostandosi, soprattutto nel buio, causano incidenti e comunque resta imprevedibile la loro reazione di fronte alle persone in situazioni particolari. Le segnalazioni sono quotidiane - aggiunge Colucci -. Non si può ignorare il problema o attendere la tragedia. I cinghiali raggiungono le abitazioni e si aggirano negli insediamenti umani senza temere le persone, sono troppo vicini a case e uomini e non sappiamo fino a che a punto è a rischio l'incolumità delle persone, per non parlare dei danni ad automobili, orti e giardini che il loro transito inevitabilmente causa».

Infine il consigliere ribadisce la sua richiesta: «Si convochi un tavolo straordinario per affrontare l'emergenza cinghiali». L'ultima segnalazione risale alla scorsa settimana, sempre sulla 82 Valle del Liri, dove un'auto ha impattato un cinghiale uscito all'improvviso nel buio della sera e che l'automobilista non è riuscito a schivare. Fortunatamente l'uomo alla guida non ha riportato conseguenze se non i danni alla vettura.