Tutti coloro che risultano positivi al Covid-19 dovranno comunicarlo obbligatoriamente al proprio medico e al primo cittadino di Pontecorvo. Questo quanto deciso da Anselmo Rotondo in un'apposita ordinanza firmata pochi minuti fa.

"Sempre più spesso i cittadini fanno ricorso a laboratori o altre strutture private per sottoporsi a test molecolari e/o antigenici per verificare la positività al Covid-19 e che i risultati, se positivi, rimangono per lo più sconosciuti al sistema di prevenzione sanitario e al sindaco, vanificando la possibilità di adottare in tempo utile adeguate misure di contenimento, di prevenzione e di successiva verifica da parte della Asl di Frosinone", ha spiegato il primo cittadino nell'ordinanza. Per questo motivo il sindaco Anselmo Rotondo ha deciso di firmare un'ordinanza obbliga tutti i pontecorvesi "risultati positivi ai test molecolari e rapidi antigenici effettuati privatamente a darne immediata comunicazione al proprio medico di base o pediatra di libera scelta e al sindaco quale responsabile della tutela della salute pubblica".

Anche i laboratori di analisi dovranno "comunicare i casi di presunta positività riscontrati attraverso test molecolari e rapidi antigenici, riguardanti cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di Pontecorvo, al dipartimento di prevenzione della Asl Frosinone e al sindaco".