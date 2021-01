Finita la drammatica disavventura di una ventina di persone che avevano deciso di trascorre il Capodanno a Campo Staffi. Isolati dal 2 gennaio i malcapitati sono stati messi in salvo nel primo pomeriggio di oggi dall'elicottero dei vigili del fuoco di Ciampino allertati dal sindaco di Filettino Gianno Taurisano visto che la situazione si stava facendo drammatica.

Da Frosinone poi sono arrivati mezzi cingolati per cercare di aprire un varco tra l'enorme quantità di neve come erano anni se non decenni non si vedeva cadere così copiosa. Finisce così quella che doveva essere un fine anno diverso a causa del Covid ma certamente non se lo aspettavano così pericoloso che sicuramente ricorderanno per molto tempo.

Isolati dal 2 gennaio, cioè dalla prima ondata di neve che si è abbattuta sulla stazione sciistica che ha causato anche l'interruzione, per più di un giorno, dell'energia elettrica con tutti le imprevedibili e laceranti conseguenze. Una situazione che con il passare del tempo si stava facendo sempre più tragica per le avverse condizioni che non hanno mai dato tregua e l'avvicinarsi del buio.

Prima dell'arrivo dell'elicottero i mezzi dell'Astral, con l'aiuto dei volontari della protezione civile locale, con mezzi forse non adeguati alla potenza del fenomeno nevoso, non sono riusciti a creare un varco per raggiungerli. Il forte vento che ha accumulato metri e metri di neve alla "Pelata", a qualche chilometro dalla stazione sciistica, ha creato una barriera insormontabile forse anche per l'inadeguatezza dei mezzi dell'Astral, società della regione Lazio che gestisce da circa un anno la manutenzione della strada che da Piglio porta fino a Campo Staffi.

Il tempo naturalmente non giocava a favore dei soccorritori alla fine, fortunatamente, tutte le persone sono state salvate e stanno bene. Per liberare la strada però ci vorrà tempo e soprattutto mezzi adeguati Certo in una zona di alta montagna dove ci sono dei campi di sci anche se chiusi necessita di mezzi adeguati, fissi, per far fronte a qualsiasi evenienza e per non raccontare altre storie!