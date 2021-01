Anche sotto l'aspetto ambientale (oltre che sanitario ed economico a causa del Covid) il finale del 2020, ormai in archivio, per la città di Ferentino non è stato indulgente.

L'inquinamento da polveri sottili è salito negli ultimi giorni del vecchio anno, tanto che l'unica centralina fissa che rileva la qualità dell'aria in via Pietralata, il 31 dicembre 2020 ha mostrato il 43esimo giorno dell'anno con superamento del limite fissato in 35 sforamenti annui del Pm10.

Anche se al di sotto dei 50 superamenti annuali stabiliti come il limite più tolleranza, margine raggiunto e anche superato negli anni passati. Di conseguenza la situazione è leggermente migliorata rispetto agli altri anni, ma è pur sempre da bollino rosso.

Pertanto è emersa un'impennata del Pm10 negli ultimi 15 giorni dell'anno vecchio, mentre nei primi 3 giorni del 2021 i valori sono tornati nella norma e la situazione sembra più tranquilla, con la qualità dell'aria più accettabile. Domenica prossima, 10 gennaio, sarà istituita la seconda domenica ecologica a Ferentino e di conseguenza ci sarà il blocco totale del traffico automobilistico in centro.

La prima ecodomenica c'è stata il 29 novembre 2020, per cui dopo quella del 10 gennaio prossimo, ne rimangono due come dispone l'ordinanza del sindaco di Ferentino Antonio Pompeo: 31 gennaio e 14 febbraio 2021.

Il provvedimento 2020-2021 del primo cittadino rispetta le linee guida regionali sulla qualità dell'aria, con particolare riguardo ai centri inseriti in fascia 1, come da classificazione di Arpa Lazio. Oltre alle domeniche ecologiche l'ordinanza dispone le targhe alterne, la fascia gialla e la fascia rossa, il divieto dei fuochi all'aperto, l'abbassamento della temperatura negli ambienti chiusi.