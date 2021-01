Le limitazioni imposte dal Governo per l'emergenza Covid incidono fortemente sul periodo festivo, limitando spostamenti e aperture di negozi, locali e servizi.

Anche Ceccano, ovviamente, si trova a fare i conti con queste disposizioni. L'Amministrazione comunale, pertanto, ha emanato un provvedimento relativo allo svolgimento del mercato, che normalmente prevede un turno settimanale, quello del mercoledì, con i banchi del settore alimentare e non. Il giorno dell'Epifania quest'anno cade di mercoledì e rientra nella zona rossa stabilita dal Dpcm natalizio.

Di conseguenza gli uffici comunali, di concerto con il consigliere delegato al Commercio Alessandro Savoni, hanno disposto che il mercato si svolgerà ma esclusivamente per gli alimentari. Bisognerà aspettare il 13 gennaio per la riapertura completa del bazar settimanale. Infatti, come riporta lo stesso Dpcm, "nell'area rossa i mercati, coperti o all'aperto, sono chiusi, salvo la vendita dei soli generi alimentari. Il commercio ambulante continua pertanto ad essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell'allegato 23".

Il Comune si riserva la possibilità di valutare il recupero della giornata "persa" per il settore non alimentare. Rimangono comunque valide tutte le disposizioni precedenti riguardanti il mercato: l'obbligo di rispettare le regole di prevenzione e contenimento del contagio; i posti assegnati per i settori alimentari, agricoli e florovivaistici. Riguardo al recupero, se ne valuterà l'eventualità nelle prossime settimane, come specifica la nota comunale.