381 i tamponi effettuati nella giornata di ieri, domenica, per questo i nuovi contagi in Ciociaria sono 46, 64 i negativizzati e zero i decessi. Questi i dati che emergono dal consueto bollettino della Asl di Frosinone.

Bisognerà attendere i dati di domani per capire se l'andamento della pandemia sta seguendo il trend degli ultimi giorni con i casi in netto aumento. Ieri a colpire è stato il dato numerico: in Ciociaria superati i 15.000 contagi dall'inizio della pandemia. Resta alto anche il tasso di positività, sopra il15%. E ora si teme la terza ondata.

La situazione nei comuni

11 nuovi positivi a Veroli. 3 in altrettanti comuni: Sant'Ambrogio sul Garigliano, Pontecorvo, Ferentino. Due nuovi contagi in ognuno dei seguenti comuni: Frosinone, Fiuggi, Alatri, Ceprano, Boville Ernica e Amaseno.