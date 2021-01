Le scuole a Pontecorvo riapriranno lunedì. Questo quanto deciso nel corso della riunione che si è tenuta stamattina in Comune tra l'amministrazione e i dirigenti scolastici.

All'incontro erano presenti il sindaco Anselmo Rotondo, l'assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo, il presidente del consiglio comunale Katiuscia Mulattieri e i dirigenti scolastici dei due istituti comprensivi di Pontecorvo e la preside dell'istituto superiore.

L'aumento dei contagi tra la popolazione e la comunità scolastica, ma anche i comportamenti non consoni assunti nel corso degli ultimi giorni del 2020, hanno spinto tutti i partecipanti alla riunione ad adottare le misure di massima sicurezza.

Per questo motivo si è deciso di far slittare la ripresa delle attività didattiche a lunedì 11 gennaio. Qualche giorno in più che permetterà di monitorare con attenzione la curva dei contagi.

"Tutti vogliamo che le scuole riaprano - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - ma devono riaprire nella massima sicurezza per gli studenti e per gli operatori scolastici".