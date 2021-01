Disagi a Filettino e soprattutto a Val Granara e Campo Staffi a causa della nevicata che da ieri sta interessando il nord Ciociaria. Mezzi e operai dell'Astral, volontari della protezione civile di Filettino e liberi cittadini stanno lavorando incessantemente senza sosta per ridurre al minimo i disagi creati dall'enorme quantità di neve accumulatasi a terra.

L'enorme sforzo però non ha consentito di aprire, oggi, un varco per raggiungere Campo Staffi dove soggiornano quattro/cinque famiglie (una ventina di persone) al momento isolate anche se in serata è tornata, fortunatamente, l'energia elettrica, come anche a Val Granara località turistica, a qualche chilometro dal centro abitato di Filettino, grazie alle squadre dell'Enel che hanno lavorato ininterrottamente e in condizioni non facili fino alla tarda serata.

Molti degli ospiti che soggiornavano nei residence di Val Granara appena liberata la strada hanno deciso di tornare a casa. Disagi, come si diceva, anche alla viabilità mentre alcuni hanno lamentato disservizi anche alla rete idrica risolto nei giusti tempi.

Da elogiare comunque il lavoro degli addetti all'emergenza che in una situazione di bufera hanno cercato in tutti i modi di raggiungere la zona, creando un varco tra la neve che, a Campo Staffi, ha superato alcuni tratti causa vento anche i 2 metri, creando così una barriera insormontabile per i mezzi a disposizione.

"La situazione - dice il sindaco di Filettino Gianni Taurisano - è problematica. La neve caduta è tanta e il forte vento soprattutto a qualche chilometro da Campo Staffi rende tutto molto più difficile. Oltre al problema della mancanza di energia elettrica (risolto in serata) e della viabilità che sicuramente avremmo risolto molto presto con prontezza se avessimo avuto a disposizione una turbina, che ho richiesto ripetutamente alla Provincia di Frosinone, parcheggiata e inutilizzata in un rimessa proprio a Filettino. Ci siamo adoperati, poi, grazie a volontari e polizia municipale per portare alimenti alle persone sole o momentaneamente isolate".

Certo in una situazione emergenziale, come quella raccontata dal sindaco di Filettino, avere sul posto una turbina e non poterla utilizzare, anche in virtù del fatto che c'erano e ci sono ancora una ventina di persone isolate, che al momento, fortunatamente stanno bene, è veramente discutibile.