Tamponi Covid gratuiti per persone anziane o disabili. Torna l'importante iniziativa a Morolo. L'appuntamento è sabato prossimo nella scuola media "Ernesto Biondi" dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16 con il dottore Oreste Masilli autorizzato dalla Asl. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0775806002, ufficio servizi sociali del Comune di Morolo.

«Ringrazio il dottor Oreste Masilli per aver accolto la nostra richiesta di ripetere i tamponi a Morolo - sottolinea l'assessore Clarissa Silvestri - e dare così la possibilità di effettuare nuovamente i test antigenici rapidi ad anziani e disabili. Con il sindaco Gino Molinari e l'intera amministrazione comunale riteniamo indispensabili ed importanti questo tipo di iniziative.

Ricordo che in attesa di essere vaccinati, l'unica maniera per limitare il rischio di contagio è ancora la stretta osservanza degli accorgimenti e dei comportamenti da tutti ricordati: utilizzare la mascherina sempre; lavare e igienizzare frequentemente le mani; mantenere il distanziamento sociale; evitare gli assembramenti. Il senso di responsabilità dei cittadini è la risorsa più importante su cui può contare il Servizio sanitario nazionale in momenti come quello che stiamo vivendo».