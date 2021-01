Sono sempre i mesi freddi gli indiziati peggiori per le polveri sottili. Riscaldamenti e auto i nemici numero uno. A Ceccano lo scorso gennaio si è chiuso con una media di 110 microgrammi per metro cubo, quindi più del doppio rispetto al limite tollerato. L'anno prima era a 84. Dicembre si è chiuso a 69 (71 nel 2019), novembre a 65 (35) e febbraio a 50 (62). Il mese migliore giugno con 15 (26).

A Frosinone Scalo gennaio con 101 il mese peggiore (82) seguito da dicembre con 70 (60) e novembre con 62 (32), mentre febbraio si è fermato a 49 (61). A Frosinone alta invece, 51 a gennaio (contro i 41 dell'anno prima), 38 a dicembre (31) e 34 a febbraio (30). A Cassino 98 a gennaio (62 nel 2019), 69 a dicembre (57) e 52 a novembre (27). Sempre a gennaio 57 microgrammi per metro cubo a Ferentino (42) e 51 ad Alatri (33), a dicembre 44 a Ferentino (36) e 31 ad Alatri (come nel 2019).

Per le polveri sottili, per le quali non è fissato un limite giornaliero, ma un limite annuo di 25, Cassino ha chiuso gennaio a 77 e Frosinone alta a 43 (37 l'anno prima), sempre a Cassino 34 a febbraio e novembre a 38 (il dato di dicembre non è stato contato dall'Arpa), mentre a Frosinone viale Mazzini novembre e dicembre sono stati chiusi a 24 e 32 (14 e 25 l'anno prima).

Rispetto all'anno scorso peggiorano i numeri di Cassino che aveva chiuso gennaio a 49. Inoltre novembre era stato chiuso a 19 e dicembre a 46.