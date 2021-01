Cinque minuti di grandinata a Cassino e la "scenografia" urbana è cambiata. Chicchi grossi e paura per i danni che potrebbero aver causato. Il maltempo e la pioggia non danno tregua da nessuna parte. I fiumi sono sotto osservazione. Nel Cassinate come nel pontecorvese. Oltre all'emergenza Covid, anche le intemperie rendono tutto più difficile.