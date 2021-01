Sono 206 i nuovi positivi al Covid in Ciociaria registrati dalla Asl nelle ultime 24 ore. 148 sono invece i negativizzati, mentre uno solo, per fortuna, è il decesso di oggi. I tamponi effettuati sono stati 1318. In riferimento al decesso si tratta di un uomo di 55 anni residente a Ferentino.

Entrando nel dettaglio dei comuni nei quali si sono registrati i nuovi casi di oggi, vediamo la maggiore concentrazione ancora a Cassino con 26 nuovi positivi e 17 guariti (+ 9 la differenza); segue Ceccano con 18 contagiati e 4 negativizzati (+14); Pontecorvo con 16 e 10 (+6); Sant'Elia Fiumerapido con 10 e 8 (+2); Frosinone con saldo negativo a - 4, visto che ci sono stati 9 nuovi positivi e 13 guariti; quindi Roccasecca con 8 nuovi casi e 2 negativizzati (+6); Pofi con 7 e 0 (+7); Veroli con 7 e 9 (saldo negativo a -2); Ceprano con 6 nuovi infettati e nessun guarito (+6); idem a Ferentino, con sei nuovi casi positivi e nessun guarito (+6).