L'assessore al commercio Floriana Retarvi, su richiesta dei venditori ambulanti e, sentito il parere dei responsabili comunali, ha anticipato a lunedì 4 il mercato settimanale previsto per mercoledì 6 gennaio 2021. Così da permetterne lo svolgimento in un giorno diverso da quello festivo dell'Epifania.

«Il mercato - ha spiegato l'assessore - è un appuntamento importante per il commercio e per i cittadini. Abbiamo deciso di garantirne quindi lo svolgimento anticipandolo al 4 gennaio. Per quanto possibile, vista la situazione Covid, il nostro obiettivo è quello di permettere anche agli ambulanti di lavorare»