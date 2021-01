Quando il voler bene al proprio territorio si dimostra con i fatti e senza chiacchierare troppo. "Un parco più bello? certo che si può!". Dando una risposta concreta a questa domanda, alla periferia di Sora, ancora una volta, un gruppo di cittadini costituiti in comitato di quartiere hanno speso tempo, capacità ed energie per il bene della comunità. Il loro regalo per questo periodo di feste è sotto gli occhi di quanti passeggiano nel parco fluviale di San Domenico.

«Abbiamo pensato di abbellirlo con qualcosa che è anche utile - hanno spiegato dal comitato di quartiere numero undici -. Così saprete che distanze avrete percorso nelle vostre sedute di allenamento o passeggiate; saprete chi sono i volatili che vivono nell'area fluviale. E perché no? Se avrete fortuna e non fate troppo rumore potrete vederne proprio qualcuno dal vivo. Se vorrete potrete anche dirci dei sei quale preferite. Possano i nostri migliori auguri per un 2021 ricco di cose belle arrivare ad ognuno di voi dal comitato di quartiere numero undici di Sora».