L'anno nuovo a Roccasecca si apre con un bel momento di festa. Oggi un'arzilla nonnina della terra di San Tommaso taglia il traguardo del secolo di vita. A spegnere le cento candeline sarà Domenica Mancone nata nel secolo scorso, il 2 gennaio del 1921. L'anziana donna, residente in via Del Miglio nella parte bassa di Roccasecca è l'unica vivente di una famiglia di otto fra fratelli e sorelle.

Da giovanissima ha vissuto la guerra, nel 1946 il matrimonio con il marito Tommaso per una vita vissuta con tanti sacrifici nel duro lavoro dei campi ma con immenso amore e dedizione per la sua famiglia.

Nonna Domenica ora vive con il figlio Armando, la nuora Franca, la nipote Ivana e le due carissime pronipoti Lorenza e Beatrice.

Saranno loro oggi a rendere davvero felice la giornata in cui la loro congiunta taglia il traguardo dei cento anni.

Sarà presente anche il parroco di Roccasecca Scalo, monsignor Giandomenico Valente, per un momento di preghiera e ringraziamento al Signore per questo evento speciale.