Prima delle feste il valore di Pm10 in città indicava lo sforamento di almeno 54 giorni. Se sia collegato allo smog, alle caldaie accese un po' ovunque e a tutte le ore o aggravato dai roghi illegali il risultato non cambia. Lo evidenziano i dati raccolti dalla centralina installata in città: nonostante le restrizioni che limitano di fatto l'eccessiva presenza di vetture dopo le 22 e le abbondanti piogge, i valori restano alti.

Per questo le associazioni avevano già chiesto la convocazione della Consulta per cercare di fare il punto e pensare anche a un piano adeguato per evitare questi livelli di Pm10, per capire effettivamente quale sia la causa principale e se, eventualmente, ci siano mezzi o provvedimenti che possano migliorare la situazione.