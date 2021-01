Tra fine anno e inizio 2021 si registra un incremento del numero di positivi in provincia di Frosinone. Sono tre giorni, infatti, che il dato viaggia oltre quota duecento: 279 ieri, 264 l'ultimo dell'anno e 209 il 30 dicembre. Era da metà novembre che non si toccavano simili livelli.

L'ultima volta con tre giorni consecutivi oltre i duecento casi si è avuta dal 17 al 19 novembre con, rispettivamente, 225, 343 e 337 casi. Ma quel che preoccupa, oltre all'escalation di casi, è l'alto tasso di positività che, ieri, ha raggiunto la punta del 28% la più elevata dell'ultimo periodo.

Il trend

Con i 279 casi di ieri, uniti ai 264 del 31 dicembre, la media della settimana è ulteriormente lievitata a 186,8, a un passo dai mille contagi totali. Si ritorna ai livelli del periodo 16-22 novembre, l'ultimo con più casi di quelli di questa settimana, 225,71 di media. La passata settimana, infatti, si era chiusa con il dato migliore del mese con 97,43. Un'inversione di tendenza che preoccupa anche alla luce dei dati del tasso di positività.

Continua a salire, infatti, la percentuale dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati. Negli ultimi otto giorni questo è stato l'andamento: Natale 22,05%, Santo Stefano 21,25%, il 27 dicembre 14,49%, il giorno dopo 11,08%, il 29 dicembre 13,03%, il 30 dicembre 18,33%, l'ultimo dell'anno 24,6%, capodanno 28,12%.

E si tratta di dati di gran lunga superiori alle medie regionali e nazionali.

Dunque, proprio quando i numeri dei contagi, che si erano assestati intorno ai cento casi giornalieri, sembravano pronti a scendere, ecco la nuova risalita che ora andrà esaminata dalle autorità sanitarie per capire da cosa sia dipesa. Indiziato numero uno, al momento, è lo shopping prenatalizio. Ora toccherà capire se le misure di contenimento adottate per i giorni di festa abbiano sortito effetto.

I decessi

Ieri sono stati segnalati due decessi: un uomo di 90 anni di Frosinone e un uomo di 68 di Gaeta. Il giorno prima erano tre, tutte donne di 68 e 70 anni di Frosinone e di 91 di San Donato Val di Comino, con patologie. Nel bollettino regionale, in realtà, ne erano stati comunicati sei (di 66, 68, 70, 81, 81 e 91 anni), ma tre sono di altre province e non sono andati in carico all'Asl di Frosinone. In questa settimana si contano 13 decessi, in quella precedente a venerdì erano 12 per poi chiudere con 20, quella tra il 14 e il 20 dicembre 23 su 29 totali, quella tra il 7 e il 13 dicembre 13 su 21 e quella tra il 30 novembre e il 6 dicembre 19 su 24.

Crescono, ma in questo caso, in misura minore rispetto ai positivi i negativizzati, 111 ieri, 93 il 31 dicembre e 236 il giorno precedente. A dicembre i negativizzati sono stati 3.835 quindi 123,71 al giorno contro i 3.468 contagi, 11,87, terzo dato mensile dopo i 219,6 di novembre e i 113,81 di ottobre.

I paesi con più contagiati il 1° gennaio: Cassino 29, Frosinone 22, Ferentino 20, Ceccano, Cervaro e Pontecorvo 13, Sora e Vicalvi 12, Ceprano 11, Boville Ernica 10; il 31 dicembre: Cassino 46, Cervaro 16, Frosinone 15, Ferentino e Pontecorvo 12, Ceccano e Vallecorsa 9, Esperia, Monte San Giovanni Campano e Piedimonte San Germano 8. Tra i negativizzati 7 a Cassino e 6 a Pontecorvo il 1° gennaio, 8 a Cassino e Pontecorvo il 31.