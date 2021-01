Ci sono gesti che si commentano da soli, arrivano come un dono gradito e sperato. Uno di questi è quello che vede protagonisti quattro farmacie di Cassino che hanno consegnato al Comune mascherine Ffp2.

La consegna

Accompagnato dalla figlia, la dottoressa Francesca, il dottor Franco Ricciuti, ieri mattina, in Comune ha consegnato 800 mascherine del tipo Ffp2 da destinare a concittadini in situazione di difficoltà economica. Si tratta del regalo speciale che ha viste impegnate quattro farmacie della città: "Ricciuti", "Europa", "Costa" e "Prigiotti". Ciascuna farmacia ha fatto dono di 200 mascherine.

Il sindaco, Enzo Salera, ha ringraziato, anche a nome della cittadinanza, il dottor Franco Ricciuti e i suoi colleghi per il nobile gesto. Adesso ci penserà l'assessorato alla Coesione Sociale a curarne la distribuzione.



Covid: triste primato

Non è anomalo trovare la città di Cassino ai primi posti provinciali per numero di casi. Solo nella giornata della vigilia di Capodanno erano 46 i nuovi positivi (in riferimento ai dati relativi alla giornata precedente) con il posto più alto nel podio, a seguire Cervaro con 16. Il 30 dicembre sempre un primato: a Cassino 25 nuovi positivi, 19 a Frosinone, 15 a Pontecorvo. Il giorno 29 Cassino aveva 15 nuovi positivi, 7 a Castelnuovo Parano e altrettanti a Frosinone, il 28 due positivi.

E nella giornata di ieri sono stati comunicati 29 casi nella sola Cassino, al secondo posto Frosinone con 22. Il totale dei tamponi è stato di 992 in tutta la provincia. Numeri importanti e che dovrebbero far riflettere.