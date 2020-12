Sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Italia, e 555 i morti. I tamponi eseguiti sono stati 186.004. Questi i dati del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute. Ieri i contagi sono stati 16.202 (i tamponi 169.045), i morti 575. L'indice di positività odierno è del 12,6%, mentre ieri era del 9,6%. I casi totali arrivano a quota 2.107.166, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 74.159. I guariti/dimessi nelle ultime sono 17.421, per un totale di 1.463.111. Il numero degli attualmente positivi torna a crescere: +5.501 (ieri -4.333), e sono ora 569.896. Di questi, 544.190 pazienti sono in isolamento domiciliare, 5.889 più di ieri.

Quasi tutte le Regioni fanno registrare un aumento dei nuovi casi, a partire dal Veneto che oggi schizza a +4.800 contagi, seguita da Lombardia (+3.859), Emilia Romagna (+2.116), Lazio (+1.767) e Puglia (+1.661). Il numero totale dei casi sale a 2.107.166. (Fonte: repubblica.it)