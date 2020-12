Tutto pronto per la sistemazione del centro storico di Pignataro Interamna. Ma bisogna fare in fretta, la situazione si sta aggravando. Il sindaco Benedetto Murro ha fatto un sopralluogo con il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. «Abbiamo verificato il noto problema di dissesto idrogeologico. Il presidente ha potuto constatare di personala gravità della situazione ed insieme abbiamo tracciato il percorso tecnico e burocratico per poter arrivare celermente ai finanziamenti necessari a realizzare il progetto già pronto» ha spiegato Murro.

Progetto che immediatamente, subito dopo l'insediamento dell'amministrazione Murro, è stato voluto e realizzato.

«Siamo riusciti a farci finanziare la progettazione e siamo in corsa per altri fondi che non riguardano solo il tratto dietro la chiesa ma anche il resto del costone, dalle scale verso via Ausonia. Ho voluto fortemente questo incontro sul posto ha chiarito il sindaco di Pignataro Interamna perché con le forti recenti piogge la situazione si sta aggravando e non si può più aspettare. Ringrazio il presidente per la consueta disponibilità e per la fattiva collaborazione».