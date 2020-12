Il Comune di Frosinone ha ultimato i lavori relativi all'impianto fotovoltaico di piazza VI Dicembre: l'inaugurazione, con la contestuale attivazione, è prevista nei prossimi giorni. L'intervento di efficientamento energetico è stato realizzato dall'amministrazione Ottaviani nell'ottica di incrementare la sostenibilità energetica e ambientale degli edifici pubblici e di diminuire le spese dei costi di gestione. L'amministrazione, con il coordinamento dell'assessore alle manutenzioni Fabio Tagliaferri, ha infatti presentato tre progetti per aderire al bando europeo "Energia sostenibile 2.0", risultati tutti approvati, riguardanti la "Giovanni XXIII" di via Albinoni (secondo comprensivo), la scuola secondaria di I grado ex Ricciotti (terzo comprensivo) e gli edifici comunali di piazza VI dicembre. L'obiettivo è la riduzione del costo annuo delle relative bollette e all'aumento del comfort per gli utenti. L'intervento a carico della sede municipale ha previsto la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con lampade LED dotate di reattore elettronico di tipo dimmerabile, coibentazione e reimpermeabilizzazione della copertura dell'edificio e realizzazione di un impianto fotovoltaico su tale copertura. È stato, così, realizzato il pacchetto di finitura con manto impermeabile di tipo ignifugo per installare in sicurezza l'impianto fotovoltaico della potenza nominale di 70 KWp.