Due nuovi importanti finanziamenti per il Comune di Morolo. Ad annunciarlo ai cittadini con grande soddisfazione è il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Morolo, l'ingegnere Claudia Deodati. Un importante risultato ottenuto in questi giorni dall'amministrazione comunale.

La soddisfazione

«Due nuovi importanti finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio in favore del Comune di Morolo: 100.000 euro per la sistemazione e l'ammodernamento della biblioteca comunale, 400.000 euro per la realizzazione della fognatura in località Varico Alto. Due opere - continua il vice sindaco e assessore Deodati - di primaria importanza che avevamo inserito come fondamentali nel programma elettorale, rilanciare con forza la biblioteca comunale e completare la rete fognaria.

Il lavoro di gruppo, l'impegno quotidiano, le capacità di presentare i progetti credibili e di rapportarsi in maniera continuativa con la Regione Lazio ci permettono di ottenere questi importanti risultati a vantaggio della collettività. A distanza di 18 mesi dall'insediamento non posso che esprimere, insieme a tutta l'amministrazione, totale gradimento per i risultati fin qui raggiunti e per quelli che a breve potrebbero arrivare».

