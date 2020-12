Tragedia questa mattina in Puglia, sulla strada provinciale 106 tra Putignano e Gioia, intorno alle 9:30. In un impatto fatale ha perso la vita una giovane dottoressa originaria di Roma, Silvia Camilli di 32 anni. La donna, specializzanda dell'Università Tor Vergata, lavorava a Putignano, all'ospedale Santa Maria degli Angeli ed era residente a Gioia del Colle.

Secondo le prime informazioni trapelate, sembrerebbe che la 32enne stesse tornando a casa dopo il turno di lavoro quando la sua auto, per cause ancora in fase di accertamento, prima si è ribaltata e poi è uscita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario del 118.