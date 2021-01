Un esordio col botto nel servizio civile universale per la XV comunità montana Valle del Liri. Quaranta posti per altrettanti giovani dai 18 ai 28, retribuiti con 440

euro al mese per la durata di un anno.

Venti posti sono per il progetto "Valle del Liri per i beni culturali" e altri venti per il progetto "Valle del Liri per l'educazione". Dei quaranta posti totali, trentasei avranno sede ad Arce e quattro ad Arpino.

Il commissario dell'ente Gianluca Quadrini spiega: «Da quest'anno la comunità montana apre il bando al servizio civile universale che prevede una serie di

progetti per avvicinare i giovani, sia con minori opportunità, ragazzi con basso reddito o bassa scolarizzazione o con disabilità, e non, al mondo del servizio civile. La domanda va presentata entro le ore 14 dell'8 febbraio 2021». Sul sito della comunità montana sono disponibili tutte le informazioni.